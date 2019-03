'Arrested Development' – Seizoen 5, nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE ‘Zeg nooit nooit’, zei acteur David Cross in een interview toen hem gevraagd werd of het vijfde seizoen van ‘Arrested Development’ ook het laatste zou zijn. ‘Maar ik zie niet meteen nog een toekomst.’ De belangrijkste reden was de rel die ontstond toen Netflix in mei de eerste helft van seizoen 5 uitbracht. Hoofdrolspeler Jeffrey Tambor was recent ontslagen bij de serie ‘Transparent’ wegens ongepast gedrag op de set, en in een gezamenlijk interview met The New York Times maakten zeven acteurs ruzie over de ernst van de zaak. Jason Bateman leek Tambors gedrag te vergoeilijken terwijl Jessica Walter huilend vertelde hoe Tambor háár had behandeld op de set. Het interview maakte zoveel ophef dat Netflix alle promotie annuleerde en het vijfde seizoen in alle stilte beschikbaar maakte. Als met deze laatste acht afleveringen een punt komt te staan achter de reeks, wordt het een afscheid in mineur voor één van de beste sitcoms van de 21ste eeuw.