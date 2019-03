'Amy Schumer Growing' op Netflix

Nu te zien op Netflix

SHOW De sociale media zijn er nog niet helemaal uit of je Amy Schumer een grappige vrouw mag vinden. Haar passage als de extreem zelfkritische Renee in de romantische komedie ‘I feel pretty’ was omstreden in witte feministische hipsterkringen. Iets met achterhaalde ideeën over schoonheidsidealen rond dik en dun – al was het vooral de plot van de film die wat magertjes uitviel. Kan Schumer niet veel aan doen, natuurlijk: je werkt met het materiaal dat je krijgt. Als dat materiaal van Schumer zélf komt, blijkt ze wel degelijk wat in haar mars te hebben. Als stand-upcomedian veroverde ze harten met haar sketchprogramma ‘Inside Amy Schumer’, en in ‘The Leather Special’ vond ze originele punchlines bij thema’s als sukkelseks en comazuipen. Dat Schumer alleen maar beter wordt in haar vak, bewijst ze nu ook met haar toepasselijk getitelde ‘Amy Schumer Growing’.