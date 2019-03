Sarah Bal (klinisch gedragstherapeute) «De cliënten komen niet in beeld en hun stem is opnieuw ingesproken, maar wel echt letterlijk, inclusief de ‘euhs’ en ‘ahs’. Meer dan de helft van mijn cliënten was ook meteen bereid mee te werken. Ze wilden tonen hoe normaal therapie eigenlijk is, dat het niet eng is en dat je niet zwak bent als je in therapie gaat. Er is nog steeds veel weerstand tegen therapie.»