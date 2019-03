'Blind getrouwd': onze huwelijkswatcher voorspelt welke koppels bij elkaar blijven

De open, eerlijke maar vooral ellenlange gesprekken over wie er nu al verder staat met zijn gevoelens en wie nog moet wachten op ‘iets extra’ zijn bijna ten einde: het is in ‘Blind getrouwd’ tijd om te beslissen. In de volgende afleveringen – Jolien en Lenny op maandag 25 maart, de andere duo’s een week later – maken de vijf koppels bekend of ze getrouwd willen blijven of na vijf weken huwelijk een punt zetten achter het experiment. Snel, een pronostiek!