Dina Tersago presenteert 'Blind gekocht': 'Je moet eens iets zots doen, het leven is aan de durvers'

Uit Denemarken, het land dat ons eerder al ‘Blind getrouwd’ schonk, komt heden ‘Blind gekocht’ overgewaaid. In dat realitymaaksel vertrouwen koppels al hun spaarcenten toe aan een hun vrijwel onbekende vastgoedmakelaar en dito interieurarchitect, die er vervolgens in hun plaats een huis mee gaan kopen en renoveren. Presentatrice van deze waanzin is Dina Tersago .

Dina Tersago «Toen we een oproep deden voor kandidaten, gingen de koppels die zich inschreven ervan uit dat het om een soort ‘Huizenjagers’ ging. Ik heb achteraf de beelden kunnen bekijken van de dag waarop de koppels zich kwamen voorstellen: grappig om de verbijstering op al die gezichten te zien toen ze vernamen hoe de vork in de steel zat. De monden vielen letterlijk open: ‘Wát? Jullie gaan ons huis kopen? En wat dan als we er niet tevreden over zijn?’»

HUMO Goeie vraag, ik wilde ’m net zelf stellen.

Tersago «De koppels tekenen vooraf een volmacht, waarbij ze de volledige controle uit handen geven. Zodra het huis gekocht is, is er dus geen weg terug. Nu, als ze echt niet tevreden zijn over het pand, staat het hun uiteraard vrij om het achteraf te verkopen. Maar daar gaan we niet van uit.»

HUMO Is er een diepere reden waarom die koppels de belangrijkste aankoop van hun leven uit handen geven, of is het gewoon entertainment?

Tersago «’t Is entertainment, dat sowieso, maar ze hebben er natuurlijk wel zelf voor gekozen om het uit handen te geven. Veel van die koppels zijn al jaren vruchteloos op zoek, maar ze slagen er om verschillende redenen niet in om zelf een huis te vinden: ze zijn te kieskeurig, stellen te hoge eisen, of ze komen niet overeen. Dan ben je natuurlijk al meer geneigd om je lot in de handen van twee experts te leggen: ’t is zo’n beetje de laatste strohalm.»

HUMO Hoe gaan die experts vervolgens te werk?

Tersago «Helemaal in het begin mogen de koppels een lijstje met wensen doorgeven, opgedeeld in must haves en nice to haves. Op basis daarvan, en uiteraard op basis van het beschikbare budget, gaan onze vastgoedmakelaar, Béa Vandendael, en onze interieurarchitect, Bart Appeltans, op zoek. De koppels krijgen hun nieuwe huis pas een eerste keer te zien wanneer het daadwerkelijk is aangekocht, en een tweede keer wanneer het gerenoveerd is. Op dat moment trekken ze er ook meteen in: wij hebben hun verhuis al gedaan, dus wanneer ze binnenkomen, hangen hun jassen al aan de kapstok en staan hun sloefen klaar.»

HUMO Wees eerlijk, Dina: zou jij zelf je zuurverdiende spaargeld in handen geven van mensen die je niet kent?

Tersago «Ja, ik zou dat doen. Ik heb ook ooit aan Miss België deelgenomen, hè? Je moet soms eens iets zots doen, vind ik. Het leven is aan de durvers.»