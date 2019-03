Dina Tersago «Toen we een oproep deden voor kandidaten, gingen de koppels die zich inschreven ervan uit dat het om een soort ‘Huizenjagers’ ging. Ik heb achteraf de beelden kunnen bekijken van de dag waarop de koppels zich kwamen voorstellen: grappig om de verbijstering op al die gezichten te zien toen ze vernamen hoe de vork in de steel zat. De monden vielen letterlijk open: ‘Wát? Jullie gaan ons huis kopen? En wat dan als we er niet tevreden over zijn?’»