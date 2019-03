KOMEDIE Na een mislukte zelfmoordpoging komt Milo (Bill Hader) voor het eerst in tien jaar in contact met zijn tweelingzus Maggie (Kristen Wiig). Hij trekt bij haar in, maar ook zij heeft het niet makkelijk en zit weleens vertwijfeld naar een handvol pillen te staren. Kunnen broer en zus elkaar uit de put helpen?

De lach-en-een-traanformule is niet echt vernieuwend, maar regisseur Craig Johnson snapt wél goed hoe de dynamiek tussen een broer en zus werkt. Je vóélt de voorgeschiedenis tussen hen in elke blik die ze wisselen. Het feit dat Hader en Wiig, na ettelijke seizoenen ‘Saturday Night Live’, perfect op elkaar zijn ingespeeld, helpt uiteraard ook. Hoogtepunt is de scène waarin ze ‘Nothing’s Gonna Stop Us Now’ van Starship lipsyncen. Die werkt aanstekelijk, net zoals de rest van de film.