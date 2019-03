Antiquair Paul De Grande: 'Vroeger reisde ik met een vrachtwagen, nu met een privéjet'

Paul De Grande «Ik vraag me af wat ze precies zullen laten zien van alle momenten dat ze me gevolgd hebben. Ze hebben zo’n beetje alles gefilmd, hè? Mijn huis in Zuid-Frankrijk, mijn showroom in Zeebrugge, mijn kasteel in Snellegem waar zo ongeveer het volledige meubilair te koop is – ik woon bij wijze van spreken in een toonzaal.

»In Frankrijk ben ik op vraag van de cameraploeg naar een markt gegaan waar meestal niet veel te rapen valt. Hooguit 5 minuten heb ik daar rondgelopen, maar ik vond er zowaar twee stuks waarvan ik wist dat ze een grote meerwaarde hadden. Je moet er een beetje oog voor hebben.»