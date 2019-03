'B.B. King: On the road' op Canvas

Muziek Vanaf 27 maart tot 4 april staat Leuven weer in het teken van de documentaire, op het jaarlijkse festival Docville. Voor wie afgeschrikt is door alle berichten over bacchanalen en dagdisco’s in de studentenstad en liever thuisblijft, zendt Canvas tijdens het festival enkele winnaars van de voorbije edities uit. Zondagavond is dat ‘Life, Animated’, een ontroerende documentaire over een autistische jongen die met behulp van Disneyfilms weer contact legt met zijn omgeving. Op donderdag komt de muziekdocu ‘B.B. King – On the Road’ op tv. Daarin toont regisseur Jon Brewer hoe de blueslegende, die in 2015 op net geen 90-jarige leeftijd overleed, bijna 65 jaar lang heeft rondgetourd en opgetreden. In totaal stond hij bijna 18.000 keer op een podium: Brewer diept beelden op uit het prille begin en praat met bandleden, familie en collega-muzikanten over hun leven met King.