Asia Kate Dillon: 'Ik zie de mooiste boodschappen en de onmenselijkste verwijten'

Het einde van het vorige seizoen zette wel één en ander op zijn kop, want de twee kemphanen begroeven de strijdbijl en besloten om samen hun rivalen aan te pakken. Eén daarvan is Taylor Mason, die in het tweede seizoen als stagiair begon bij Axelrod en op het einde van het derde seizoen een eigen kantoor opstartte – inclusief overname van een deel van Axelrods personeel. Opmerkelijk: Mason is een zogenaamde non-binaire persoon – iemand die zichzelf noch een man, noch een vrouw noemt – en wordt ook gespeeld door een non-binaire acteur: Asia Kate Dillon. Dillon is daarmee een pionier in Hollywood, en dat wordt opgemerkt.