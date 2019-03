'The Dawn Wall', nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

docu Voor al wie na ‘Free Solo’ nog niet genoeg heeft van geschifte bergbeklimmers die hun leven riskeren op één van de steilste bergwanden ter wereld, is er deze documentaire, over de twee mannen die er in 2015 voor het eerst in slaagden om zonder touwen of gereedschap El Capitan op te kruipen. Voor Tommy Caldwell en Kevin Jorgeson was de Dawn Wall, de moeilijkste klimroute van de berg, een obsessie: ze planden zes jaar lang hoe ze de bijna 1.000 meter hoge rotsmuur zouden opgaan en zeker Caldwell beschouwde de klim als een manier om trauma’s uit het verleden en zijn huwelijksproblemen te overwinnen. Op 14 januari 2015, na 19 dagen, bereikten de twee onder massale mediabelangstelling de top. Hun pionierswerk maakte het voor wie na hen kwam trouwens een stuk makkelijker: twee jaar later snelde Alex Honnold, de klimgeit uit ‘Free Solo’, in net geen vier uur naar boven. (sw)