'Wonder Woman', nu op Netflix

Vanaf nu op Netflix

film Kijk uit! Binnenkort laat Wonder Woman op Netflix haar lichtgevende lasso los! Regisseuse Patty Jenkins verklaarde dat ze zich tijdens het inblikken van deze succesvolle superheldenfilm uit het DC Extended Universe heeft laten beïnvloeden door classics als ‘Casablanca’, ‘The Little Mermaid’ en de ‘Indiana Jones’-films, en dat laat zich voelen: de passie tussen Wonder Woman (Gal Gadot) en de legerpiloot Steve (Chris Pine) mag hoog oplaaien, de humor wordt niet geschuwd en het avontuur straalt een oubollige charme uit. Voeg daarbij een geweldige score van Junkie XL en een bierovergoten scène in een Belgisch dorp en u begrijpt waarom we ‘Wonder Woman’ één van de beste superheldenfilms van de laatste jaren mogen noemen. (es)