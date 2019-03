'The Girl in the Spider's Web', Nu te zien op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

Film Toen Sony Pictures vorig jaar uitpakte met een reboot van de ‘Millennium’-reeks, reageerden de fans van het eerste uur ontgoocheld. Begrijpelijk: de plot – iets met de diefstal van een nucleair lanceringssysteem - mist het vurige engagement van de oorspronkelijke boeken van Stieg Larsson, onderzoeksjournalist Mikael Blomkvist is verworden tot een nevenfiguur en hoofdfiguur Lisbeth Salander (niet langer vertolkt door Noomi Rapace maar door Claire Foy) is van een intrigerende hackster veranderd in een kinetische actieheldin. Liefhebbers van pure actie daarentegen zullen ruimschoots aan hun trekken komen: de achtervolging op de luchthaven! De shoot-out in het kasteel! En het hoogtepunt: Lisbeth die zich uit een luchtdicht sm-pakje tracht te bevrijden! We zien het Jason Bourne nog niet doen! (es)

film Kijk uit! Binnenkort laat Wonder Woman op Netflix haar lichtgevende lasso los! Regisseuse Patty Jenkins verklaarde dat ze zich tijdens het inblikken van deze succesvolle superheldenfilm uit het DC Extended Universe heeft laten beïnvloeden door classics als ‘Casablanca’, ‘The Little Mermaid’ en de ‘Indiana Jones’-films, en dat laat zich voelen: de passie tussen Wonder Woman (Gal Gadot) en de legerpiloot Steve (Chris Pine) mag hoog oplaaien, de humor wordt niet geschuwd en het avontuur straalt een oubollige charme uit. Voeg daarbij een geweldige score van Junkie XL en een bierovergoten scène in een Belgisch dorp en u begrijpt waarom we ‘Wonder Woman’ één van de beste superheldenfilms van de laatste jaren mogen noemen. (es)

docu Voor al wie na ‘Free Solo’ nog niet genoeg heeft van geschifte bergbeklimmers die hun leven riskeren op één van de steilste bergwanden ter wereld, is er deze documentaire, over de twee mannen die er in 2015 voor het eerst in slaagden om zonder touwen of gereedschap El Capitan op te kruipen. Voor Tommy Caldwell en Kevin Jorgeson was de Dawn Wall, de moeilijkste klimroute van de berg, een obsessie: ze planden zes jaar lang hoe ze de bijna 1.000 meter hoge rotsmuur zouden opgaan en zeker Caldwell beschouwde de klim als een manier om trauma’s uit het verleden en zijn huwelijksproblemen te overwinnen. Op 14 januari 2015, na 19 dagen, bereikten de twee onder massale mediabelangstelling de top. Hun pionierswerk maakte het voor wie na hen kwam trouwens een stuk makkelijker: twee jaar later snelde Alex Honnold, de klimgeit uit ‘Free Solo’, in net geen vier uur naar boven. (sw)