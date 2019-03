'The Girl in the Spider's Web', Nu te zien op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Toen Sony Pictures vorig jaar uitpakte met een reboot van de ‘Millennium’-reeks, reageerden de fans van het eerste uur ontgoocheld. Begrijpelijk: de plot – iets met de diefstal van een nucleair lanceringssysteem - mist het vurige engagement van de oorspronkelijke boeken van Stieg Larsson, onderzoeksjournalist Mikael Blomkvist is verworden tot een nevenfiguur en hoofdfiguur Lisbeth Salander (niet langer vertolkt door Noomi Rapace maar door Claire Foy) is van een intrigerende hackster veranderd in een kinetische actieheldin. Liefhebbers van pure actie daarentegen zullen ruimschoots aan hun trekken komen: de achtervolging op de luchthaven! De shoot-out in het kasteel! En het hoogtepunt: Lisbeth die zich uit een luchtdicht sm-pakje tracht te bevrijden! We zien het Jason Bourne nog niet doen!

Lees hier onze review van de film.