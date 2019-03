'Remastered: The Miami Showband Massacre', nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

Docu Met ‘The Miami Showband Massacre’ is de muzikale documentairereeks ‘Remastered’ in een obscuur hoekje van de popgeschiedenis beland, maar aangezien de Noord-Ierse kwestie door de brexit weer volop in de actualiteit staat, is deze aflevering erg relevant. In 1975 is The Miami Showband, een rockgroep uit Dublin, op weg naar huis na een optreden in het Noord-Ierse Banbridge. Hun busje wordt bij een valse controlepost tegengehouden door leden van de paramilitaire groepering UVF, die een bom proberen te verstoppen aan boord. Het plan is om de bom te laten ontploffen, zodat de autoriteiten zouden denken dat de groep explosieven smokkelde in opdracht van de IRA en de controles in Noord-Ierland zouden worden verstrengd. Maar de bom ontploft te vroeg, twee paramilitairen komen om en de anderen openen daarop het vuur op de band. Drie van de vijf leden sterven ter plaatse, twee anderen raken zwaargewond. Deze documentaire vertelt hoe één van de overlevenden, bassist Stephen Travers, op zoek ging naar gerechtigheid en ook jarenlang probeerde te bewijzen dat de Britse regering op de hoogte was van de plannen van de UVF. (sw)