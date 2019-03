'Delhi Crime', nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

Serie Op 16 december 2012 neemt een 23-jarige Indiase vrouw samen met een vriend de bus naar huis na een avond uit. Het wordt een nachtmerrie. De vijf andere passagiers én de buschauffeur vallen de twee aan, slaan hem buiten bewustzijn en beginnen haar herhaaldelijk en urenlang te verkrachten en te mishandelen – terwijl de bus gewoon blijft rondrijden. Uiteindelijk wordt het duo langs de kant van de weg gedumpt en voor dood achtergelaten. De vrouw zou twee weken later ook bezwijken aan haar verwondingen. De wrede groepsverkrachting zorgde voor een storm van protest in India, en leidde uiteindelijk ook tot een hardere aanpak van seksueel geweld in het land. De achtdelige fictieserie ‘Delhi Crime’ keert terug naar die woelige decemberdagen en toont hoe de politie en de politici het onderzoek naar de daders aanpakten. De verkrachting zelf blijft gelukkig grotendeels buiten beeld. (sw)