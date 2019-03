De films die u deze week moet zien (van 22 tot 28 maart)

CAZ, VRIJDAG 22 MAART, 20.40

DRAMA Elmore Leonard-verfilming van Quentin Tarantino, over een stewardess (Pam Greer) die geld smokkelt voor wapenhandelaar Samuel L. Jackson. Nog steeds de enige film waarvoor Tarantino écht uit zijn comfortzone kwam, met authentieke personages, oprechte emoties en weinig geweld.

CANVAS, VRIJDAG 22 MAART, 21.20

KOMEDIE Dustin Hoffman maakte op zijn 75ste z’n regiedebuut met deze sympathieke komedie. Drie gepensioneerde operazangers leven samen in een tehuis, wanneer diva Maggie Smith de boel op stelten komt zetten. Soms wat gezapig, maar Tom Courtenay en Michael Gambon maken veel goed.

EEN, VRIJDAG 22 MAART, 23.35

BIOPIC Chuck Barris, een tv-presentator, beweerde na zijn carrière dat hij jarenlang voor de CIA had gewerkt. Nonsens, wellicht, maar wel voer voor dit debuut van George Clooney. Sam Rockwell is fenomenaal en de mix van genres – een tragikomische thriller? – werkt wonderwel.

CANVAS, ZATERDAG 23 MAART, 22.50

DRAMA Semi-autobiografisch drama van de Franse slam poet Fabien Marsaud (aka Grand Corps Malade). Na een ongeluk in 1997 moest Marsaud twee jaar revalideren om opnieuw te kunnen lopen. Die ervaring goot hij in een bitterzoet drama, waarin zijn alter ego Ben min of meer hetzelfde meemaakt.

NPO 2, ZATERDAG 23 MAART, 23.45

DRAMA Xavier Dolan won de juryprijs in Cannes met dit hyperactieve verhaal over de relatie tussen een agressieve puber en zijn vuilgebekte moeder. De film staat stijf van de Sturm und Drang van een jonge regisseur die zich absoluut wil bewijzen: je kunt dat irritant vinden, maar de energie spat ervan af.

VITAYA, MAANDAG 25 MAART, 20.40

KOMEDIE Na een mislukte zelfmoordpoging komt Milo (Bill Hader) voor het eerst in tien jaar in contact met zijn tweelingzus Maggie (Kristen Wiig). Hij trekt bij haar in, maar ook zij heeft het niet makkelijk en zit weleens vertwijfeld naar een handvol pillen te staren. Kunnen broer en zus elkaar uit de put helpen?

De lach-en-een-traanformule is niet echt vernieuwend, maar regisseur Craig Johnson snapt wél goed hoe de dynamiek tussen een broer en zus werkt. Je vóélt de voorgeschiedenis tussen hen in elke blik die ze wisselen. Het feit dat Hader en Wiig, na ettelijke seizoenen ‘Saturday Night Live’, perfect op elkaar zijn ingespeeld, helpt uiteraard ook. Hoogtepunt is de scène waarin ze ‘Nothing’s Gonna Stop Us Now’ van Starship lipsyncen. Die werkt aanstekelijk, net zoals de rest van de film.

ZES, MAANDAG 25 MAART, 20.35

BIOPIC Eind jaren 40 was Jackie Robinson de eerste zwarte baseballspeler in de VS die mocht meespelen in de Major League. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot: Robinson werd bedolven onder racistische reacties. In de handen van regisseur Brian Helgeland levert dat een brave, maar onderhoudende biopic op.

VIER, DINSDAG 26 MAART, 22.05

ACTIE Het laatste genietbare deel van de franchise, waarin de humor veel sterker aanwezig is dan in de vorige delen. Het verhaal (iets met een corrupte ex-flik die wapens verhandelt) is irrelevant: het gaat om de actiescènes en de aanstekelijke bromance tussen Danny Glover en Mel Gibson.

VTM, DINSDAG 26 MAART, 22.30

ACTIE Lang voordat Facebook en Google de kleur van uw onderbroeken registreerden, waarschuwde Tony Scott al dat we onze privacy maar beter goed beschermen. Will Smith wordt achtervolgd door sinistere agenten die hem via allerlei technologie altijd en overal weten te vinden. Leuke blockbuster.

CAZ, WOENSDAG 27 MAART, 20.40

ACTIE O, de jaren 90, toen actiefilms nog niet louter bestonden uit CGI en regisseurs niet zo angstvallig wilden verstoppen dat ze amusante lulkoek maakten. Deze bang-boem-pets-film van John Woo is entertainende nonsens, waarin John Travolta enkele kernkoppen pikt en Christian Slater hem moet tegenhouden.

Q2, WOENSDAG 27 MAART, 22.35

FANTASY Arnold Schwarzenegger volgde ‘The Terminator’ op met deze campy fantasyfilm. De titelrol is voor Brigitte Nielsen, die het opneemt tegen een boze koningin. Een guilty pleasure, die in de categorie ‘zo slecht dat het goed wordt’ valt. Tip: zoek op YouTube alvast ‘Red Sonja annoying kid’ eens op.