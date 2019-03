HUMO Gaat u gefrustreerd met pensioen?

Frank van Massenhove «Frustratie voel ik niet, wel ongerustheid. Dat kan moeilijk anders als je ziet hoe ons land bestuurd wordt. Of het nu gaat om mobiliteit, milieu of pensioenen: er is geen enkel groot dossier dat opgelost raakt bij ons. Strategische plannen zijn onbestaande, en politici slagen er niet in iets te verwezenlijken. We krijgen duidelijk niet genoeg terug voor ons belastinggeld.»