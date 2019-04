Pop-uprechter André De Muylder: 'De mensen hebben soms echt schrik van mij'

André De Muylder «Ik heb ja gezegd tegen ‘Pop-uprechtbank’ omdat de formule van het programma me beviel. De focus lag op het proberen te verzoenen van mensen, en verzoening is voor mij primordiaal. Ik ben altijd van het principe geweest dat een goed gesprek tussen de twee partijen de angel uit een geschil kan halen. Vroeger had ik om die reden zelfs een ‘verzoeningstafel’ geïnstalleerd buiten de rechtbank: daar stuurde ik mensen weleens naartoe die tot dan toe enkel via aangetekende brieven met mekaar hadden gecommuniceerd. ‘Spreek eerst eens met mekaar,’ zei ik dan, ‘en als je klaar bent, kom je maar terug binnen.’ Dan gebeurde het al eens dat ze anderhalf uur later kwamen aankloppen en een akkoord hadden bereikt. Ik diende dat vervolgens enkel nog in een vonnis te bevestigen, en de zaak was beklonken.»

HUMO Ik mag toch hopen dat het er in ‘Pop-uprechtbank’ af en toe wat feller aan toegaat?