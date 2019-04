First Blood op Caz: de eerste, maar ook de beste Rambo-film

actie Dankzij de vele sequels zal het personage John Rambo wellicht voor altijd bekend blijven als een onverwoestbare vechtmachine, die eigenhandig een heel leger aan gort slaat terwijl hij iets onverstaanbaars gromt. Maar zo begon het dus niet: het eerste ‘Rambo’-avontuur is een intens survivaldrama, met Stallone als getraumatiseerde Vietnamveteraan op de dool. Hij krijgt het aan de stok met een eikel van een sheriff, trapt door en vlucht de bossen in, op de hielen gezeten door de politie. De actie is indrukwekkend geënsceneerd, maar heeft ook iets droefs – probeer die nuance maar eens te vinden in de sequels. Fun fact: in het originele boek gaat Rambo dood op het einde, maar Stallone vond dat idee maar niks. Nochtans, het zou de film misschien nog beter hebben gemaakt.