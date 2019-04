'Wetsdokters' op VTM

MISDAAD Wie na ‘Misdaaddokters’ en onze interviews met Werner Jacobs en Evy De Boosere naar aanleiding van dat Canvas-programma nog meer wil weten over het leven en werk van forensisch pathologen, kan vanaf deze week afstemmen op ‘Wetsdokters’. In die reeks van de VTM-nieuwsdienst vertellen vijf specialisten in de forensische geneeskunde – onder wie opnieuw Jacobs en De Boosere, die er blijkbaar een paar erg drukke maanden hebben opzitten – over hun ongewone job, aan de hand van enkele markante zaken. In de eerste aflevering blikt De Boosere bijvoorbeeld terug op een roofmoord die uiteindelijk een familiedrama bleek te zijn, en Wim Develter op een zaak rond vluchtmisdrijf. Meer dan het praatprogramma ‘Misdaaddokters’ haakt ‘Wetsdokters’ dus in op de populariteit van true crime, met reconstructies van misdaden en verrassende wendingen in de zoektocht naar de dader.