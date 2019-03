Ben Affleck over 'Triple Frontier': 'Afzien in de jungle'

De belangrijkste uitspraak van Ben Affleck (46) in zijn rol als de ex-commando Redfly in de actiefilm ‘Triple Frontier’ vat de gemoedsgesteldheid van zijn personage perfect samen: ‘Ze stelen de beste jaren van je leven en vervolgens, na je 40ste, word je zonder pardon bij het grof vuil gezet.’ De frustratie over de respectloze wijze waarop Amerika zijn oorlogsveteranen behandelt, loopt als een smeulend vuur door de film van regisseur J.C. Chandor, die eerder heftige producties als ‘Margin Call’, ‘A Most Violent Year’ en ‘All Is Lost’ maakte.