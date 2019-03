'The Highwaymen' op Netflix

Nu te zien op Netflix

FILM In de VS genieten Bonnie Parker en Clyde Barrow, de twee verliefde bankrovers die in de jaren 30 een bloederig spoor door het Midwesten trokken, een mythische status. De nagelnieuwe Netflix Original ‘The Highwaymen’ vertelt opnieuw hun verhaal, maar deze keer vanuit het oogpunt van de twee flikken die hun op de hielen zitten. Een razend interessant uitgangspunt: zullen de twee gangsters net als in de classic uit 1967 (met Warren Beatty en Faye Dunaway) worden afgeschilderd als populaire vrijbuiters die tegen het establishment in opstand komen, of krijgen we hen in een totaal ander daglicht te zien? Dat de flikken worden vertolkt door Kevin Costner en Woody Harrelson, belooft in ieder geval veel goeds. Laat de tommyguns ratelen!