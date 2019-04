Lieven Scheire over 'Kan iedereen nog volgen?': 'Zetpillen voor koffieverslaafden'

Lieven Scheire «Zeer zeker! Zo hebben we onder meer bijen in de aanbieding die in luchthavens op zoek gaan naar drugs en explosieven. Want geloof het of niet: bijen zijn gemakkelijker op geuren te trainen dan honden. Een belangrijk nadeel is wel dat je ze geen leiband kan aandoen – hoe dat opgelost wordt, zie je in het programma.

»We hebben ook een nieuwe ronde, de voedselronde, waarin we de panelleden drie maaltijden voorschotelen: twee ervan zijn futuristisch, eentje niet. Bij die futuristische maaltijden moet je bijvoorbeeld denken aan moderne klassiekers als algen, zeewier of insecten. Maar het gaat evengoed over idiote dingen waarvan je je afvraagt: wie verzint zoiets, en waarom? Zoals daar zijn: schelletjes ketchup, of doorzichtige koffie.»