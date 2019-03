'Barry' - seizoen 2, nu op Play

Barry – Seizoen 2 Vanaf 31 maart op Play

SERIE Toch alweer enige tijd geleden dat we zo hebben uitgekeken naar het vervolg van een serie als naar dit tweede seizoen van ‘Barry’. In deze door hemzelf en Alec Berg (‘Silicon Valley’) bedachte en geschreven reeks geeft de voortreffelijke Bill Hader gestalte aan Barry Berkman, een lichtjes depressieve huurmoordenaar die naar Los Angeles moet voor een opdracht en daar de liefde vindt, en tot zijn nog grotere verrassing ontdekt dat er onder zijn ijskoude buitenkant nog een mens zit en besluit zijn leven om te gooien. Al blijkt dat voor een huurmoordenaar die een flink verleden achter zich aansleept, makkelijker gezegd dan gedaan. Het eerste seizoen was een excellent, geen scène te lang tragikomisch pareltje dat bruut geweld, drama en humor naadloos wist te verenigen (denk aan: ‘Breaking Bad’ in een regie van de Coen Brothers). De vooruitgezonden trailer van de tweede jaargang (Barry als verkoper aan de slag in een sportwinkel; de haarloze Tsjetsjeense gangster NoHo Hank die ook weer mag meedoen; Henry Winkler nog steeds in topvorm) belooft minstens evenveel moois. We beginnen nu al uit te kijken naar het dérde seizoen!