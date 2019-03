'Veep' - seizoen 7, nu op Play

Nu te zien op Play

SERIE Na zes seizoenen vol scheermesscherpe politieke satire heeft HBO-comedy ‘Veep’ al zeventien Emmy-awards binnengehaald. Dat is er eentje minder dan ‘The Sopranos’, de recordhouder bij HBO. Met het zevende en laatste seizoen krijgen Julia Louis-Dreyfus en haar collega’s dus nog één kans om Tony Soprano en co. op zijn minst bij te benen. Door haar – ondertussen gewonnen – strijd tegen borstkanker heeft de reeks in 2018 grotendeels stilgelegen, terwijl het leven in het echte Witte Huis steeds meer op een komische reeks begon te lijken. Erg benieuwd dus of de schrijvers er in dit kortere seizoen van zeven afleveringen in zijn geslaagd om toch nog een schepje boven op de werkelijkheid te doen.