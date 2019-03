'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', nu te zien op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Alsof iemand onder het roepen van ‘Ventus!’ de toverstok op haar richtte, kreeg J.K. Rowling na de release van ‘Fantastic Beasts 2: The Crimes of Grindelwald’ de wind flink van voren. Onder de Harry Potter-fans klonk zelfs zóveel gemor over de zwakke dialogen en de talrijke continuïteitsfouten, dat de producenten plechtig hebben moeten beloven dat de volgende aflevering een stuk beter wordt. Zelf waren wij erg te spreken over de grimmige weg die de franchise hier inslaat. De sfeer is somber en dreigend, Johnny Depp is verontrustend goed als de heerszuchtige Grindelwald, en dankzij de omstreden spiegelscène krijgt de strijd tussen Grindelwald en de jonge Dumbledore (Jude Law!) zelfs een intense erotische dimensie. Meer van dat!