De documentaires die u deze week graag informeren (van 29 maart tot 4 april)

Canvas, zaterdag 30 maart, 20.10

ACTUA Reportage waarin het Nederlandse transgendermodel Valentijn de Hingh naar India reist, een land waar al eeuwenlang een cultuur rond ‘het derde geslacht’ bestaat.

Eén, zondag 31 maart, 22.00

SPORT Blik achter de schermen van de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar, gewonnen door Niki Terpstra. Gefilmd met meer dan twintig camera’s, waaronder enkele op het dashboard van de ploegauto’s.

VTM, woensdag 3 april, 21.40

MISDAAD Wie na ‘Misdaaddokters’ en onze interviews met Werner Jacobs en Evy De Boosere naar aanleiding van dat Canvas-programma nog meer wil weten over het leven en werk van forensisch pathologen, kan vanaf deze week afstemmen op ‘Wetsdokters’. In die reeks van de VTM-nieuwsdienst vertellen vijf specialisten in de forensische geneeskunde – onder wie opnieuw Jacobs en De Boosere, die er blijkbaar een paar erg drukke maanden hebben opzitten – over hun ongewone job, aan de hand van enkele markante zaken. In de eerste aflevering blikt De Boosere bijvoorbeeld terug op een roofmoord die uiteindelijk een familiedrama bleek te zijn, en Wim Develter op een zaak rond vluchtmisdrijf. Meer dan het praatprogramma ‘Misdaaddokters’ haakt ‘Wetsdokters’ dus in op de populariteit van true crime, met reconstructies van misdaden en verrassende wendingen in de zoektocht naar de dader.

NPO2, woensdag 3 april, 21.20

WETENSCHAP Docu over de beginjaren van de spermadonatie in Nederland. Met een getuigenis van hersenwetenschapper Dick Swaab over het werk van zijn vader, een pionier op vlak van kunstmatige inseminatie.

NPO2, woensdag 3 april, 20.25

ACTUA Nieuwe zesdelige docureeks over de oorzaken en gevolgen van terrorisme en politiek geweld. De makers reisden van Algerije tot Noorwegen en van Israël tot de VS en praatten zowel met daders als slachtoffers.

David Bowie: Finding Fame

Canvas, donderdag 4 april, 23.00

MUZIEK Uitstekende documentaire van Francis Whately – zie onze viersterrenrecensie van vorige week – over de beginjaren van David Bowie, toen de muzikant nog danig aan de weg moest timmeren.