Met een VW-busje doorheen Europa: 'We moeten de praatjesmakers stoppen'

Rudi Vranckx «We zijn vertrokken in Palermo, en van daaruit hebben we met ons Volkswagenbusje Italië, Oostenrijk, Hongarije en Polen doorkruist – nu reizen we nog door naar Duitsland en Frankrijk. Telkens zijn we op zoek gegaan naar jongeren die bezig zijn met de thema’s die Europa verscheuren: klimaat, migratie, werk, populisme, nepnieuws. Ik ben de wijze oude aap die die verhalen gaat brengen voor ‘Terzake’ en ‘Het journaal’, Yassine de jonge wolf die zich specifiek richt op jongeren, en zich dus toespitst op YouTube en Instagram. Gisteren, in Polen, is hij gaan praten met jonge mijnwerkers, die uiteraard heel anders naar het klimaat kijken dan de klimaatjongeren bij ons. En ikzelf heb gesproken met een jonge pastoor die miljoenen views heeft op YouTube, omdat hij op een aanstekelijke wijze rapt over zijn geloof. Je kunt je dat bij ons amper voorstellen, maar in Polen is 80 procent van de jongeren praktiserend katholiek.»

HUMO Dat jullie op jonge mensen focussen, betekent nog niet dat jullie interessante senioren laten schieten. Zo heb je de 71-jarige burgemeester van Palermo ontmoet en Lech Walesa, de voormalige president van Polen, geïnterviewd.