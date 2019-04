Likken op eigen risico: 'Wie op zondag met zijn hond speelt, kan op donderdag dood zijn'

De noeste feitenjagers van ‘Factcheckers’ vragen zich woensdag hardop af of het wel zo’n goed idee is om je – áf, Rocky! – door je trouwe viervoeter te laten aflikken. ‘Neen’, zouden wij blindelings durven gokken, al gingen we voor de zekerheid alvast even op consult bij dé wereldautoriteit op dit heikele gebied: Guy Cornelis, professor emeritus microbiologie aan de universiteit van Namen.