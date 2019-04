HUMO Hoe is het onheil precies geschied?

LUC STOCKX «Het was mijn eigen domme schuld. Ik probeerde een groepje skiërs in te halen, maar toen ik hen net voorbij was, voelde ik mezelf wegslippen. Ik ski al sinds mijn 20ste en heb er nog nooit iets aan overgehouden. Maar die dag had ik net iets te veel zelfvertrouwen.»