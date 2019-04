De films die u deze week moet zien (Van 5 tot 11 april)

CAZ, VRIJDAG 5 APRIL, 20.40

KOMEDIE Remake van de Franse komedie ‘La totale!’, met Arnold Schwarzenegger als geheim agent die zijn job verzwijgt voor zijn vrouw (Jamie Lee Curtis). De actiescènes zijn soms ronduit verbluffend (die achtervolging te paard!) maar nog belangrijker: je gelooft ook in de relatie tussen Schwarzenegger en Curtis.

NPO 3, VRIJDAG 5 APRIL, 23.00

DRAMA U kent Ryan Coogler als regisseur van ‘Creed’ en ‘Black Panther’, maar voor hij zich op de grote franchises stortte, leverde hij zijn visitekaartje af met dit ingetogen en integer sociaal drama. Michael B. Jordan speelt Oscar Grant, die op oudejaarsnacht 2008 vermoord werd in een metrostation door de politie.

EEN, VRIJDAG 5 APRIL, 23.35

HORROR Een team onderzoekers op de Noordpool wordt gedecimeerd door een alien die de vorm van mensen kan aannemen. John Carpenter maakte van deze simpele premisse één van de beste horrorfilms ooit, met fantastische vintage special effects en een geweldige Kurt Russell in de hoofdrol.

Q2, ZATERDAG 6 APRIL, 20.25

ACTIE Keanu Reeves gaf zijn carrière in 2014 een hoognodige boost met de hypergewelddadige actiefilm ‘John Wick’. Dat er een sequel kwam, was geen verrassing, maar dat die net zo goed zou zijn als het origineel, hadden we niet zien aankomen. Wick wordt door de Italiaanse maffioso Santino D’Antonio gedwongen om diens bloedeigen zus Gianna om te leggen, maar hij heeft de klus nauwelijks geklaard of D’Antonio verklaart Wick vogelvrij. Gevolg: onze held krijgt elke ploert ter wereld achter zich aan. Regisseur Chad Stahelski dompelt je zo snel onder in de actie dat je na het eerste kwartier de body count al kwijt bent, geeft de film een ultracoole neonstijl en orchestreert de actiescènes bijna als modern ballet. Deel drie komt in mei in de zalen: doe uzelf een plezier en stap mee in deze franchise.

VTM, ZATERDAG 6 APRIL, 14.40

KOMEDIE Samen met ‘Aladdin’ dé film die van Robin Williams de populairste filmkomiek van de jaren 90 maakte. En inderdaad: hij is ronduit onweerstaanbaar als vader die zich verkleedt als bejaarde nanny, zodat hij na zijn scheiding toch zijn kinderen kan zien. De sentimentele scènes neem je er dan maar bij.

BBC 2, ZATERDAG 6 APRIL, 15.00

DRAMA De acteurs raken elkaar nauwelijks aan, maar toch spat de passie van het scherm in dit romantisch drama van David Lean. Celia Johnson en Trevor Howard zijn allebei getrouwd, maar worden toch verliefd, waardoor ze voor een vreselijke keuze komen te staan. 90 minuten later ligt uw hart in duizend stukken.

EEN, ZATERDAG 6 APRIL, 21.20

BIOPIC Martin Scorsese verfilmt het leven van Howard Hughes: regisseur, vliegenier en controlefreak met smetvrees, die flessen met zijn eigen urine verzamelde. Leonardo DiCaprio bijt zich vast in de hoofdrol, terwijl Scorsese zijn filmliefde etaleert met hommages aan zowat de hele Amerikaanse filmcatalogus van die tijd.

VTM, ZATERDAG 6 APRIL, 23.10

DRAMA De beste film ooit gemaakt volgens IMDb.com. Sterk overdreven, maar toch blijft dit een brok meeslepende cinema. Tim Robbins is goed op dreef als bankier die decennialang ten onrechte in de gevangenis zit, maar het is de ronkende bariton van Morgan Freeman die je bijblijft.

BBC 2, ZATERDAG 6 APRIL, 23.25

DRAMA Een jonge vrouw in het negentiende-eeuwse Engeland wordt gedwongen te trouwen met een norse, impotente industrieel. Wanneer ze een relatie begint met een knappe knecht, beginnen de machtsrelaties geleidelijk aan te veranderen. Intelligente, uitgepuurde cinema, die zonder muziek toch veel spanning opwekt.

CAZ, ZONDAG 7 APRIL, 20.40

KOMEDIE Amusante westernkomedie van Don Siegel, waarin Clint Eastwood een non redt van een stel cowboys met slechte bedoelingen. Samen trekken ze op avontuur. Eigenlijk wordt het concept van ‘The African Queen’ nog eens overgedaan in een andere setting, maar het werkt wel.

VITAYA, MAANDAG 8 APRIL, 20.40

THRILLER Broeierige thriller met Viggo Mortensen en Kirsten Dunst als een mysterieus koppel op reis in Griekenland, en Oscar Isaac als de sukkelaar die verstrikt raakt in hun intriges. De hitte slaat je in het gezicht, de acteerprestaties zijn intens en de beelden zijn elegant. Classy filmpje!