'Walter Presents' op VTM GO: 'De beste reeksen ter wereld gratis en voor niks'

VTM GO is vanaf vandaag te downloaden in de appstores

Bovendien pakt VTM GO uit met ‘Walter Presents’, een soort Netflix met niet-Engelstalige series uit de hele wereld die geselecteerd zijn door de Italiaanse curator Walter Iuzzolino. Zitten onder meer in het aanbod: Israëlische romcoms, een Chileense thriller, een Deense vampierenreeks én enkele Vlaamse series met internationale allures.

Walter Iuzzolino «Ik heb twintig jaar als filmproducer gewerkt in Engeland, waar zowat elke serie op tv van Britse of Amerikaanse makelij was. Ik droomde van een alternatief en heb daarom vijf jaar geleden ontslag genomen. Daarna heb ik anderhalf jaar lang dagelijks tien uur aan één stuk naar series uit de hele wereld gekeken, en op basis daarvan heb ik een eigenzinnige selectie gemaakt van steengoede reeksen die je nog nooit hebt gezien. In 2016 werd ‘Walter Presents’ gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, op Channel 4.»

HUMO Is er nog ruimte voor een streamingdienst naast giganten als Netflix of Amazon Prime?

Iuzzolino «Natuurlijk! Netflix is geweldig, maar hun aanbod is overweldigend, waardoor veel kijkers zich verloren voelen. Ik doe het omgekeerde: ik bied geen duizend-en-één shows aan, maar wel een essentiële selectie. Ik maak voor elke serie ook een korte inleiding waarin ik uitleg wat je mag verwachten. Ik geloof rotsvast dat andere streamingdiensten zoals de mijne zullen volgen.»

HUMO Aan welke criteria moet een reeks voldoen om ‘Walter Presents’ te halen?

Iuzzolino «Ik verkies series die in hun eigen land al een groot succes zijn. Waarom zou een Vlaamse hitreeks zoals ‘Tabula rasa’ of ‘13 geboden’ niet in het buitenland kunnen aanslaan? Die logica blijkt te kloppen: ‘13 Commandments’, zoals die laatste serie bij mij heet, is één van de meestbekeken shows op ‘Walter Presents’. Maar ‘Clan’ scoort nóg beter. Niet toevallig zijn dat twee VTM-series, wat onze samenwerking logisch maakt. VTM GO is trouwens een briljante zet: een groot platform met eigen content én splinternieuwe internationale reeksen, gratis en voor niets? Dat zal een flinke impact hebben.»

HUMO Welke series zou jij nieuwkomers op ‘Walter Presents’ aanraden?

Iuzzolino «Fans van ‘The Killing’ en ‘The Bridge’ verwijs ik naar ‘The River’, een prachtige, traditionele scandi noir uit Noorwegen. Ook uit Scandinavië, maar helemaal anders: ‘Veni vidi vici’, een hilarische reeks over een aan lager wal geraakte filmregisseur die in de porno-industrie belandt. Last but not least raad ik iedereen ‘Fugitives’ aan: een voor de Emmy’s genomineerde reeks van HBO uit Chili, out of all places. Een drugsdeal loopt verkeerd af en vier mannen slaan op de vlucht voor de politie en voor hun concurrenten. Iets als ‘Prison Break’, maar dan donkerder en relevanter.»