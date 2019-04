'Black Summer' op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Vorig jaar werd na vijf seizoenen een punt gezet achter de zombiereeks ‘Z Nation’. Fans van die culthit hoefden echter niet te treuren: kort daarvoor had Netflix namelijk groen licht gegeven voor ‘Black Summer’, een spin-off die nogal onbeschaamd de mosterd bij ‘Fear the Walking Dead’ haalde. ‘Black Summer’ is net als die serie een prequel die zich aan het begin van de zombie-uitbraak afspeelt. En net zoals in de ‘Walking Dead’-zusterreeks volgen we een groepje overlevenden dat zich in de snel uitbreiding nemende apocalyps staande probeert te houden. De Netflixreeks, overigens van dezelfde makers als ‘Z Nation’, zou wel het campy tongue in cheek-toontje van de moederserie achterwege hebben gelaten en meer op ouderwets gore zombiehorror mikken. Lijkt ons geen slechte zaak.