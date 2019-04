'Quicksand' op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Netflix heeft al een hele lading Scandinavische krimi’s in zijn bibliotheek staan, maar met ‘Quicksand’ voegt het daar nu zijn eerste Zweedse reeks van eigen makelij aan toe. ‘Quicksand’ is gebaseerd op de thriller ‘In dromen lieg je niet’ van Malin Persson Giolito, een misdaadroman die in bijna dertig talen is verschenen. Het verhaal draait om Maja Norberg, een scholiere uit Stockholm die terechtstaat voor moord. Samen met een leeftijdgenoot heeft ze een bloedbad aangericht in haar school, maar in tegenstelling tot Sebastian Fagerman heeft zij de schietpartij overleefd. Terwijl het proces wordt gevoerd, duiken we in het verleden van Maja en zien we welke gebeurtenissen tot het bloedbad hebben geleid. Maar de vraag blijft: was zij actief betrokken bij het plan of heeft ze het net proberen tegen te houden?