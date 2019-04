'You vs. Wild' op Netflix: De eerste interactieve survivalreeks

Nu te zien op Netflix

SERIE ‘You’re in charge here,’ zegt survivalexpert Bear Grylls in de trailer van ‘You vs. Wild’. ‘If you don’t make the right choices, it might not end well for me!’ Deze nieuwe reeks is een interactieve versie van zijn eerdere programma ‘Man vs. Wild’, waarin de kijker af en toe bepaalt hoe het voortgaat. Grylls zit vast in de jungle, de woestijn of tussen besneeuwde bergtoppen en jij moet hem naar huis loodsen, als in een uiterst realistische videogame. Wij zijn na ‘Black Mirror: Bandersnatch’ koele minnaars van dat soort interactiviteit op tv, al zijn we toch benieuwd welke beslissingen je moet nemen voor een man die in zijn vorige reeksen al zijn urine dronk, rauwe geitentestikels at en in het rottende kadaver van een hert kroop.