'Homeland' - seizoen 7, nu op Netflix

Homeland – Seizoen 7 Nu te zien op Netflix

SERIE Aanvankelijk was het de bedoeling om de laatste twee seizoenen van ‘Homeland’ aan één grote verhaallijn op te hangen, maar de man in het Witte Huis heeft daar anders over beslist. Voor een serie die er altijd prat op ging zo dicht mogelijk tegen de politieke actualiteit aan te zitten en daar vaak verbazend goed in slaagde, waren de bokkensprongen van Trump en co. té dankbaar om ze links te laten liggen. Het zevende seizoen draait om een paranoïde presidente (de makers gokten destijds op een overwinning van Clinton) van wie de verdachte gangen door een speciale commissie worden onderzocht, rechtse propagandisten hebben verdacht veel weg van Steve Bannon, de Russen worden van politieke inmenging verdacht én Carrie, inmiddels ex-CIA-analiste, mag het als vanouds tegen de rest van de wereld opnemen. Af en toe met de verplichte ridicule pruik op haar hoofd. De actualiteit heeft één en ander intussen ingehaald, maar laat dat de pret vooral niet drukken.