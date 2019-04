'Our Planet' op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE De commentaarstem van Sir David Attenborough, prachtige natuurbeelden waarvoor cameraploegen overal ter wereld zijn gaan filmen, exotische diersoorten waar alleen Dirk Draulans al van heeft gehoord: ‘Our Planet’ heeft alles wat je kunt verwachten van de nieuwe documentaire-reeks van de makers van ‘Planet Earth’ en ‘Blue Planet’. Slechts één verschil met vroeger: deze achtdelige serie is niet gemaakt voor de BBC, maar komt op Netflix. Attenborough ruilde de Britse openbare omroep in voor Netflix omdat de reeks gaat over de nefaste impact van de klimaatverandering op de fauna overal ter wereld, en die boodschap wil hij zo luid en zo breed mogelijk verspreiden. ‘Hoe groot de BBC ook is,’ vertelde hij bij de aankondiging, ‘de omroep kan niet zoals Netflix op één avond tweehonderd miljoen mensen tegelijk bereiken. En de crisis is zo urgent dat dat de ambitie moet zijn.’ Overigens is de breuk tussen Attenborough en de BBC maar tijdelijk: later dit jaar, als de aarde dan nog bestaat, is hij op BBC 1 te horen in de nieuwe reeks ‘One Planet: Seven Worlds’.