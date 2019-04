De documentaires die u deze week graag informeren (van 5 tot 11 april)

Ingepalmd

Canvas, zaterdag 6 april, 20.10

MILIEU Documentaire over de nefaste gevolgen van de productie van palmolie – de meestgebruikte plantaardige olie in de voedingsindustrie – op de natuur in Zuidoost-Azië.

De rijdende robot

NPO 2, zondag 7 april, 21.05

TECHNOLOGIE Als een kind plots opduikt voor een zelfrijdende auto, moet die dan uitwijken als de inzittenden zo tegen een boom belanden? ‘Tegenlicht’ gaat dieper in op de morele vragen rond zelfrijdende auto’s.

Danny in Arabistan

Canvas, maandag 8 april, 20.25

ACTUA In de felgesmaakte reportagereeks ‘Danny in Arabistan’ trok de Nederlands-Libanese journalist Danny Ghosen in 2016 naar enkele landen in het Midden-Oosten, onder meer Tunesië, Egypte en Jordanië, om er te praten met de jongere inwoners. Voor deze nieuwe reeks, die tijdens de paasvakantie zes avonden na elkaar de plaats van ‘De afspraak’ inneemt op Canvas, reisde hij naar de Gazastrook, Irak, Libanon, Syrië en Saudi-Arabië. Dat laatste land staat centraal in de eerste twee afleveringen, en Ghosen – die dankzij zijn achtergrond vloeiend Arabisch spreekt – polst bij jonge inwoners hoe het met hun vrijheid is gesteld sinds kroonprins Mohammad bin Salman aan de macht kwam. Vrijuit spreken over de zaak-Khashoggi blijkt een brug te ver: ook al bezocht Ghosen het land kort nadat de Saudische journalist van The Washington Post werd vermoord in Istanbul, hij vernoemt Khashoggi alleen in de voice-over, en niet in zijn gesprekken.

Man Made

NPO 2, maandag 8 april, 20.55

WETENSCHAP Echte mannen zijn stoïcijns, huilen nooit en maken harde grappen. Of dat is toch het cliché. Sunny Bergman gaat in ‘Man Made’ na waar die ideeën vandaan komen en of mannen eronder te lijden hebben.

Houdini’s Last Secrets

Discovery Channel, dinsdag 9 april, 21.25

PORTRET Wat was het geheim van Harry Houdini, de bekendste goochelaar en illusionist uit de geschiedenis? Enkele Amerikaanse experts zoeken in deze nieuwe reeks uit hoe zijn trucs in elkaar zaten.

Don’t worry, be happy

VIER, donderdag 11 april, 20.35

HUMAN INTEREST Axel Daeseleire is klaar met zijn louche zaakjes, de plaats van ‘Trafiek Axel’ wordt ingenomen door deze reeks van Peter ‘The Sky Is the Limit’ Boeckx, over Vlamingen die arm maar toch gelukkig zijn.