actie Keanu Reeves gaf zijn carrière in 2014 een hoognodige boost met de hypergewelddadige actiefilm ‘John Wick’. Dat er een sequel kwam, was geen verrassing, maar dat die net zo goed zou zijn als het origineel, hadden we niet zien aankomen. Wick wordt door de Italiaanse maffioso Santino D’Antonio gedwongen om diens bloedeigen zus Gianna om te leggen, maar hij heeft de klus nauwelijks geklaard of D’Antonio verklaart Wick vogelvrij. Gevolg: onze held krijgt elke ploert ter wereld achter zich aan. Regisseur Chad Stahelski dompelt je zo snel onder in de actie dat je na het eerste kwartier de body count al kwijt bent, geeft de film een ultracoole neonstijl en orchestreert de actiescènes bijna als modern ballet. Deel drie komt in mei in de zalen: doe uzelf een plezier en stap mee in deze franchise.