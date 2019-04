De dokter die wil legaliseren: 'Er bestaan geen soft- en harddrugs, alleen soft en hard gebruik'

De war on drugs van Bart De Wever werkt niet, klonk het vorige week in Humo bij politie en parket. Terwijl de granaten blijven knallen in Antwerpen, wijdt ‘Nachtwacht’ op Canvas een uitzending aan de vraag of drugs legaliseren een oplossing kan zijn. Een frisse stem in het debat is Cathy Matheï, onderzoekster en docent aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KUL. Ze begeleidt al 25 jaar drugsverslaafden bij Free Clinic en heeft mee de burgerbeweging Smart on Drugs opgericht.