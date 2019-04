'De noodcentrale': 'Vreemde telefoontjes op zaterdagnacht'

Els «Ik werk nu al zeven jaar voor de noodcentrale, maar ik herinner me mijn allereerste oproep nog als de dag van gisteren. ’t Ging over een verdwenen chihuahua, en het blijft me vooral bij omdat ik niet wist hoe je chihuahua schrijft (lacht). Het was ook best spannend, omdat er drie mensen aan het meeluisteren waren. Maar ik heb die mevrouw zo rustig mogelijk de vragen gesteld die je aan iemand stelt die zijn huisdier kwijt is. Is het gechipt? Wanneer heb je het voor het laatst gezien? Hoe heet het? Ik heb dat vermoedelijk niet slecht gedaan, want ik werd aangenomen.»

HUMO Welke eigenschappen moet je in jouw job absoluut bezitten?