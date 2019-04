F1-piloot Max Verstappen: 'Mijn topjaren komen nog'

Met de komst van het vermaarde Honda is Max Verstappen (21) in zijn vijfde Formule 1 -seizoen aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Weg zijn de Fransen van Renault, die hij de laatste jaren meermaals de volle laag gaf na weer een gesneuvelde motor. De Japanse motor leidde Verstappen al naar een derde plaats in de Grand Prix van Australië en een vierde in Bahrein.

Play Sports 1: GP van China

Max Verstappen «Na de aankomst in Melbourne waren sommigen volgens mij aan het huilen. Na een paar jaar zonder veel succes kwam er veel kritiek op Honda. Voor Japanners is dat héél zwaar, ze nemen dat heel persoonlijk op.»

HUMO De Japanners lijken vooral heel trots te zijn dat ze met Red Bull en met jou in zee zijn gegaan.

VERSTAPPEN «Sowieso zijn Japanners een heel trots volk. Héél respectvol en gedisciplineerd ook, daar kunnen wij Europeanen nog wat van leren. In die zin is dit een heel leerzame ervaring voor iedereen. Twee culturen samen proberen winnend te maken.»

HUMO Weet jij eigenlijk wat Honda allemaal gepresteerd heeft in jouw sport?

VERSTAPPEN «Ja, rond de jaren 90 waren ze heel dominant. Vijf jaar op rij wereldkampioen, drie keer Senna, één keer Prost, één keer Piquet. Niet verkeerd, hè? »

HUMO Na de jaren met Renault voelt de komst van Honda ongetwijfeld als een nieuw hoofdstuk aan.

VERSTAPPEN «Op zich wel, want dit is een nieuwe kans, binnen hetzelfde team. Iedereen is weer heel gemotiveerd. En Honda geeft alles... Er is echt níks wat ook maar een probleem lijkt te zijn. Het is natuurlijk niet makkelijk om Mercedes en Ferrari in te halen, maar we zijn op de goede weg.»

HUMO Red Bull Racing heeft altijd de droom gehad om van jou de jongste wereldkampioen te maken, in 2019 of in 2020. Word je nog niet ongeduldig?

VERSTAPPEN «Je kunt dit soort dingen niet overhaasten. Ik weet dat ik op dit moment goed zit waar ik zit en mijn gevoel zegt dat we er wel komen.»

HUMO Dit is je vijfde jaar. Een rookie ben je niet meer. Van de huidige grid reden er maar tien coureurs in de Formule 1 toen jij begon. Maakt dat van jou al één van de routiniers?

VERSTAPPEN «Een routinier ben ik niet, maar ik sta zeker niet meer aan de kant van de rookies. Mijn topjaren moeten nog komen. Op het einde van je twintigerjaren piek je wat meer, door de ervaring en zelfkennis die je dan hebt. Maar goed... Als je in de Formule 1 op je 28ste geen goede auto hebt, houdt het gewoon op.»

HUMO Zou jij vroeger kunnen pieken omdat je zo vroeg begonnen bent?

VERSTAPPEN (grijnst) «Hopelijk is mijn piek dan wat langer.»