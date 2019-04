SCIFI Nadat Ridley Scotts ‘Alien’-prequel ‘Prometheus’ lauw werd onthaald bij de fans, stond de regisseur voor een lastige uitdaging. Hij moest met een opvolger komen die nauwer aansloot bij de originele ‘Alien’, met meer spanning en gore, maar die wel nog altijd de plotlijn van ‘Prometheus’ volgde. Als ‘Alien: Covenant’ wat schizofreen aanvoelt, weet u dus waarom. Het verhaal: een ruimteschip met enkele koppels aan boord pikt een signaal van een nabije planeet op. Ze besluiten het te gaan onderzoeken en – knal! – daar komen de eerste monsters al tevoorschijn. Scott is nog altijd niet vergeten hoe je een horrorscène ensceneert. Die waarin heldin Katherine Waterston moet beslissen of ze een vriendin in een afgesloten kamer laat zitten met een alien, levert klamme handjes op.