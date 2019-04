Leven van 10 euro per dag: 'Nooit een vrouw gezien, toch in het paradijs'

Peter Boeckx «‘Don’t Worry, Be Happy’ is optimistische feelgoodtelevisie, over mensen die er ondanks alles het beste van maken. Neem nu Louis en Hubert, de twee bejaarde boerenzonen die in de ouderlijke boerderij zijn blijven wonen. Ze hebben nooit een vrouw van dichtbij gezien, en hoe hun huishouden eruitziet, hoef ik je niet te vertellen, maar ze leven daar op een genoeglijke manier in hun eigen paradijs. Of neem het grote, chaotische gezin uit Kasterlee waarvan de jongste zoon Harley Davidson heet. De moeder heeft kanker, maar als je ziet hoe ongedwongen zijzelf en de rest van het gezin daarmee omgaan, werkt dat gewoon aanstekelijk.»

HUMO De meest in het oog springende figuur uit de reeks is Jo Lernout, de voormalige topman van Lernout & Hauspie, die in de tweede aflevering te zien is. Hoe ben je bij hem terechtgekomen?