'Change your mind' op Canvas

filosofie Van de ineenstorting van de diamanthandel tot het einde van fastfoodketens: millennials hebben de afgelopen jaren van heel wat de schuld gekregen. Daarbij komen er zelden vertegenwoordigers van de leeftijdsgroep zelf aan het woord om te praten over wat hen drijft. De Nederlandse talkshow ‘Change Your Mind’ bracht daar vorige zomer verandering in. In de reeks, waarvan Canvas deze week elke avond een aflevering uitzendt, gaat de Amerikaanse filosoof Michael Sandel, hoogleraar politieke filosofie aan Harvard, in debat met een groepje millennials. Op het menu staan de vragen die Sandels vakgebied vandaag bezighouden, van de opmars van het populisme over het belang van privacy tot migratie. De filosoof past de socratische methode toe: hij laat de jongeren hun visie uit de doeken doen en stelt scherpe vragen, zodat ze gaandeweg tot nieuwe inzichten komen. In het twintigkoppige groepje millennials is trouwens ook één bekend Vlaams gezicht te herkennen, dat van de Gentse moraalfilosoof Maarten Boudry.