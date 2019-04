Shannon Lee, dochter van Bruce: 'Mijn vader was zo'n icoon dat de dood hem niet kon stoppen'

Bruce Lee was in zijn korte bestaan (1940 – 1973) behalve acteur en vechtkunstlegende óók scenarioschrijver. Voor de buitenwereld was het bestaan van zijn schrijfsels onbekend, tot dochter Shannon Lee van regisseur Justin Lin (‘Fast & Furious’) de vraag kreeg of hij even op zolder mocht komen snuffelen. Met resultaat: Lin vond het scenario voor ‘Warrior’, een tv-reeks over een Chinese immigrant in het San Francisco van 1878.