'The Inventor' op Netflix: Het 'Fyre Festival' van Silicon Valley

Nu te zien op Netflix

SERIE Een revolutionaire technologie waarmee je ook een minimale hoeveelheid bloed kunt laten onderzoeken. Dat beloofde Elizabeth Holmes met haar bedrijf Theranos, dat ze in 2003 oprichtte toen ze amper 19 was. In de jaren die volgden, gooiden investeerders met geld, stond Holmes op de covers van Forbes en Fortune en steeg de waarde van Theranos tot 10 miljard dollar. Maar in 2015 bracht The Wall Street Journal uit dat haar technologie niet werkte en dat Holmes loog tegen investeerders, klanten én haar eigen personeel. Alles stortte in elkaar en Holmes werd aangeklaagd voor fraude. De HBO-documentaire ‘The Inventor’ vertelt het verhaal van de op- en neergang van Theranos, en deed bij de première in de VS enkele weken geleden al meteen veel stof opwaaien. Enerzijds door de rare trekjes van Holmes – ze liet zelfs haar stem lager klinken om overtuigender over te komen – anderzijds omdat hij aantoont hoe makkelijk Silicon Valley, de media en de politiek zich in de luren lieten leggen door een jonge, mooie vrouw met een vlot verhaal en de juiste achtergrond. .