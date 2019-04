'The Silence' op Netflix

Nu te zien op Netflix

FILM Zeg het niet te luid, maar de plot van ‘The Silence’ doet wel héél sterk denken aan de horrorfilm ‘A Quiet Place’. In beide films dienen de personages zich muisstil te houden voor monsters die nogal agressief reageren op geluid, en in beide verhalen is er een belangrijke rol weggelegd voor een doof kind (Kiernan Shipka, bekend van ‘Mad Men’ en ‘Chilling Adventures of Sabrina’). Maar voor u ‘Plagiaat!’ roept, dient u te weten dat ‘The Silence’ – waarmee Netflix hoopt het megasucces van ‘Bird Box’ over te doen – gebaseerd is op een roman die twee jaar eerder verscheen dan ‘A Quiet Place’. Dat de hoofdrol in ‘The Silence’ wordt vertolkt door de immer geweldige Stanley Tucci, is in ieder geval een reden om te juichen. Maar niet te luid!