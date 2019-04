'Mortal Engines' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM In de hoop ooit nog eens het succes van ‘The Hunger Games’ en ‘Twilight’ te evenaren, lanceert Hollywood geregeld een gloednieuwe fantasyfranchise. Na ‘Divergent’ en ‘The Maze Runner’ verscheen eind vorig jaar ‘Mortal Engines’, een door Peter Jackson geproduceerd epos dat zich afspeelt in een toekomst waarin steden rondrijden op rupsbanden: klinkt ridicuul, maar het levert een uniek spektakel op. Of er ooit nog een sequel komt, is twijfelachtig: de critici waren niet mals en de film werd nooit echt een hype. Hoe dan ook blijft ‘Mortal Engines’ de enige film uit de geschiedenis waarin valt te genieten van een achtervolging tussen de tractiestad London en een klein Beiers mijnstadje. Yeeha!